Футболист "Динамо" забил потрясающий победный гол в стиле Месси. Видео

Максим Иншаков Футбол 16:28, 22.11.2020 Обновлено: 16:37, 22.11.2020

Футболист молодежной команды киевского "Динамо" Юрий Тлумак отметился фантастическим голом в матче с ровесниками из "Ингульца".

На 75-й минуте 18-летний сын знаменитого украинского голкипера Андрея Тлумака смог сотворить настоящий шедевр. В стиле легендарного Лионеля Месси воспитанник львовских "Карпат" один за одним обыграл четверых защитников, и мощнейшим ударом под перекладину принес победу своему клубу (3:2).

OBOZREVATEL предлагает читателям полюбоваться этим шедевром.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 10-м тура УПЛ взрослых команд "Динамо" и "Ингульца" на стадионе в Кропивницком завершилась со счетом 2:0, при этом первый гол забил Денис Гармаш.

После игры наставник "бело-синих" Мирча Луческу шестью словами описал задачи "Динамо" в чемпионате Украины.

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