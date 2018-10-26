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Футболист "Динамо" забил космический гол в Лиге Европы: видео шедевра

2.3тЧитать материал на украинском

Польский легионер киевского "Динамо" Томаш Кендзера стал автором настоящего шедевра в матче третьего тура группового турнира Лиги Европы с французским "Ренном". Подопечные Александра Хацкевича в меньшинстве добыли драматичную победу, а защитник "бело-синих" отметился первым голом в игре.

На 21-й минуте встречи украинцам удалась размашистая атака левым флангом. Бразилец Сидклей, протащив мяч практически до лицевой, сделал роскошную передачу на Дениса Гармаша. Хавбек киевлян, находясь в 20 метрах от ворот, по мячу не попал. Зато набежавший Кендзера без раздумий точно выстрелил практически в ближнюю девятку.

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Этот мяч наверняка будет претендовать на звание лучшего недели.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич назвал несколько ошибок своей команды в игре с "Ренном".

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Тема
Лига Европы
Место
ФранцияРенн
Объекты
ФК Динамо КиевФК Ренн
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