Футболист "Динамо" забил гол-шедевр на сборах в Австрии

Полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский отметился фантастическим голом в товарищеском матче на тренировочных сборах в Австрии.

26-летний футболист на 23-й минуте матча против местного "Цирля" получил мяч в центре поля, протащил его несколько метров, и с дальней дистанции идеальным "выстрелом" отправил круглого в угол.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться на гол-шедевр.

Напомним, что "Динамо" в третьем матче предсезонных сборов в Австрии разгромило "Цирль". Встреча против представителя четвертой лиги страны завершилась со счетом 5:0.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!