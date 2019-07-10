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Футболист "Динамо" забил гол-шедевр на сборах в Австрии

3.3т Читать материал на украинском

Полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский отметился фантастическим голом в товарищеском матче на тренировочных сборах в Австрии.

26-летний футболист на 23-й минуте матча против местного "Цирля" получил мяч в центре поля, протащил его несколько метров, и с дальней дистанции идеальным "выстрелом" отправил круглого в угол.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться на гол-шедевр.

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Напомним, что "Динамо" в третьем матче предсезонных сборов в Австрии разгромило "Цирль". Встреча против представителя четвертой лиги страны завершилась со счетом 5:0.

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Персона
Виталий Буяльский
Место
Австрия
Тег
ФК Динамо Киев
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