Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский прокомментировал свое удаление в матче 20-го тура украинской Премьер-лиги с "Днепром-1" (1:3), который обслуживала рефери Екатерина Монзуль.

"За что меня удалили? Так я сам не знаю. Она сама не может объяснить", – сказал Виталий Буяльский в эфире телеканала "Футбол 1".

Виталий Буяльский dynamo.kiev.ua

Напомним, на 6-й минуте матча "Днепр-1" – "Динамо" арбитр Екатерина Монзуль после обращения к системе видеопомощи арбитра (VAR) показала Буяльскому прямую красную карточку.

Поединок завершился победой команды "Днепр-1" со счетом 3:1. Хет-триком в составе хозяев поля отличился Владислав Супряга.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный журналист, замглавного редактора журнала "Футбол" Андрей Шахов раскритиковал судейство в поединке "Днепр-1" – "Динамо", добавив, что он выступает против женщин в футболе.

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