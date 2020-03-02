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2 марта • обновлено в 14:25
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Футболист "Динамо" возмутился после удаления от женщины-арбитра в матче УПЛ

1.8т
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Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский прокомментировал свое удаление в матче 20-го тура украинской Премьер-лиги с "Днепром-1" (1:3), который обслуживала рефери Екатерина Монзуль.

"За что меня удалили? Так я сам не знаю. Она сама не может объяснить", – сказал Виталий Буяльский в эфире телеканала "Футбол 1".

Виталий Буяльский

Виталий Буяльский

dynamo.kiev.ua

Напомним, на 6-й минуте матча "Днепр-1" – "Динамо" арбитр Екатерина Монзуль после обращения к системе видеопомощи арбитра (VAR) показала Буяльскому прямую красную карточку.

Поединок завершился победой команды "Днепр-1" со счетом 3:1. Хет-триком в составе хозяев поля отличился Владислав Супряга.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный журналист, замглавного редактора журнала "Футбол" Андрей Шахов раскритиковал судейство в поединке "Днепр-1" – "Динамо", добавив, что он выступает против женщин в футболе.

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Читайте все новости по теме "Премьер-лига Украины" на OBOZREVATEL.

Автор
Денис Карпов
Тема
Премьер-лига Украины
Персоны
Екатерина Монзуль Виталий Буяльский
Место
Украина Днепр
Теги
ФК Динамо Киев ФК Днепр
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фил филька
фил филька
ну в протоколе то будет указан пункт правил который нарушен, но бабы-рефери в мужском футболе это полная КУЙНЯ! тут я согласен.
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