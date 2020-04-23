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23 апреля • обновлено в 20:13
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/ Новости футбола

Футболист "Динамо" Тони Шуньич поразил признанием про Ленина

1.9т
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Футболист сборной Боснии и Герцеговины Тони Шуньич, выступающий за московское "Динамо", признался, что не знает, кто такой Владимир Ленин.

Тони Шуньич

Тони Шуньич

"Знаю ли я, что 22 апреля день рождения Владимира Ленина? Вот сейчас узнал. Слышал эту фамилию, но не знаю, кто это – Ленин. Может, это и плохо", – приводит слова 31-летнего защитника "Советский спорт".

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев вспомнил матч в рамках квалификации к чемпионату мира-2006 против команды Португалии, назвав этот день самым кошмарным в истории российского футбола.

Ранее все страдания российского футбола показали в одной картинке. После декабрьского еврокубкового провала в России начался новый виток футбольного кризиса.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Владимир Ленин
Место
Россия
Тег
Динамо Москва
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Значить є майбутнє!!! (Не вистачало пам'ятати кожного терориста)
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1
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Тот кто украину придумал
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Захаров Дмитрий, ІСТОРІЯ?Ні, не чули!
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