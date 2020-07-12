Футболист "Динамо", сыгравший за сезон 37 минут, выпустил свой роман

Испанский нападающий киевского "Динамо" Фран Соль издал свой первый роман "Мадрид 2035".

Как сообщает Marca, в романе речь идет о бывшем элитном спортсмене, который проходит через ряд приключений, получает опыт от людей, с которыми встречается, и мест, где бывает. Действие романа происходит в будущем.

Фран Соль со своей книгой / Marca

"В романе нет персонажа, который напрямую отображает меня, но главный герой задает много вопросов и испытывает много переживаний, с которыми я сталкивался в определенные моменты жизни. Я получаю хорошие отзывы, так что могу объединить другие записи в еще одну историю", – цитирует Tribuna.com Соля.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2019 года Соль подписал с "Динамо" пятилетний контракт.

В марте 2019-го испанский нападающий получил повреждение и был вынужден провести в больнице 2 месяца.

За сезон 2019/2020 Фран сыграл в 13 матчах, сумарно проведя на поле 37 минут.

Ранее Соль прервал свою безголевую серию в матчах за "Динамо", которая включала 496 "сухих" минут.