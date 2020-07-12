Футболист "Динамо", сыгравший за сезон 37 минут, выпустил свой роман
Фран Соль написал книгу. ФК Динамо
Испанский нападающий киевского "Динамо" Фран Соль издал свой первый роман "Мадрид 2035".
Как сообщает Marca, в романе речь идет о бывшем элитном спортсмене, который проходит через ряд приключений, получает опыт от людей, с которыми встречается, и мест, где бывает. Действие романа происходит в будущем.
Фран Соль со своей книгой / Marca
"В романе нет персонажа, который напрямую отображает меня, но главный герой задает много вопросов и испытывает много переживаний, с которыми я сталкивался в определенные моменты жизни. Я получаю хорошие отзывы, так что могу объединить другие записи в еще одну историю", – цитирует Tribuna.com Соля.
Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2019 года Соль подписал с "Динамо" пятилетний контракт.
В марте 2019-го испанский нападающий получил повреждение и был вынужден провести в больнице 2 месяца.
За сезон 2019/2020 Фран сыграл в 13 матчах, сумарно проведя на поле 37 минут.
Ранее Соль прервал свою безголевую серию в матчах за "Динамо", которая включала 496 "сухих" минут.