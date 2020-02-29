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29 февраля • обновлено в 11:55
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Футболист "Динамо" Супряга установил рекорд XXI века в УПЛ

2.1т
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Нападающий "Динамо" Владислав Супряга, выступающий на правах аренды за "Днепр-1", стал первым футболистом в XXI веке, кому удалось оформить хет-трик в Премьер-лиге Украины в ворота "Динамо".

20-летний одессит за 19 минут забил три гола в матче киевского и днепровского клубов в 20-м туре УПЛ (3:1).

1:1

2:1

3:1

Последний раз три гола в ворота киевлян в чемпионате Украины залетали в сентябре 1998 года, когда отличился полузащитник "Таврии" Алексей Осипов (3:3). Кроме Супряги и Осипова, больше никто не забивал "Динамо" трижды в одном матче УПЛ, сообщает пресс-служба лиги.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Владислав Супряга стал первым родившимся в XXI веке украинским игроком, который забил два гола в матче чемпионатов страны.

В сентябре 2019-го 19-летний футболист оформил дубль в ворота "Карпат" (2:0) в 8-м туре первенства Украины в Премьер-лиге.

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Читайте все новости по теме "Премьер-лига Украины" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Премьер-лига Украины
Персона
Владислав Супряга
Место
Украина
Теги
ФК Днепр ФК Динамо Киев
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