Футболист "Динамо" стал лучшим в матче с "Барселоной" в ЛЧ. Видео

Михаил Морозов Футбол 11:32, 5.11.2020 Обновлено: 11:38, 5.11.2020

Голкипер киевского "Динамо" Руслан Нещерет стал лучшим игроком в своем дебютном матче Лиги чемпионов против "Барселоны" по версии авторитетного статистического портала WhoScored.

Украинец получил от ресурса оценку 9,1, которая является самой высокой среди футболистов обеих команд. На счету вратаря "Динамо" 12 сейвов, 51 касание мяча, 30 точных передач из 33 попыток (91%).

В составе "Барселоны" лучшим игроком стал нападающий Лионель Месси, который на пятой минуте встречи сначала заработал пенальти, а затем его реализовал.

Оценки игроков в матче "Барселона" - "Динамо"
WhoScored

Напомним, что киевский клуб в ослабленном из-за коронавируса составе минимально уступил в выездном матче с "сине-гранатовыми".

Как сообщал OBOZREVATEL, Нещерет прокомментировал свой дебют в Лиге чемпионов, сравнив его со сказкой.

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