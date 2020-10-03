Футболист "Динамо" забил российскому вратарю с 25 метров гол между ног. Видео

Максим Иншаков Футбол 20:59, 3.10.2020 Обновлено: 20:59, 3.10.2020

Защитник киевского "Динамо" Мохаммед Кадири, выступающий в аренде за тульский "Арсенал", отметился шедевральным ударом в матче 10-го тура чемпионата России по футболу в Премьер-лиге.

24-летний ганец на 44-й минуте игры против "Тамбова" открыл счет ударом с 25 метров. 40-летний голкипер соперника Сергей Рыжиков пропустил мяч между ног.

В итоге встреча завершилась со счетом 1:1.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Отметим, что Кадири перешел в "Динамо" летом 2019 года, сыграл 16 матчей, но не сумел отметиться результативными действиями. За российский клуб он провел 27 поединков, забил два гола и отдал четыре ассиста. Его контракт с киевлянами действует до лета 2023 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне атакующий полузащитник французского клуба "Лилль" Эйнджел Гомес, выступающий на правах аренды за футбольный клуб "Боавишта", отметился невероятным ударом в матче 3-го тура чемпионата Португалии.

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