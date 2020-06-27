Футболист киевского "Динамо" Денис Янаков, выступающий на правах аренды за одесский "Черноморец", отметился невероятным ударом в матче первой лиги против луцкой "Волыни".

На 74-й минуте 21-летний уроженец Запорожья успешно подключился к фланговой передаче и метров с 13 нанес мощнейший выстрел коленом. Мяч по роскошной траектории влетел четко в девятку. Встреча в итоге завершилась со счетом 5:2 в пользу одесситов.

В комментариях пользователи назвали этот гол фантастическим.

Футболист "Динамо" с 13 метров положил фантастический гол коленом в девятку

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский нападающий "Колоса" из села Ковалевка (Васильковський район, Киевская область) Юрий Соломка сделал громкую заявку на гол сезона в Первой лиге. 28-летний форвард отметился шедевральным ударом в поединке против киевского "Оболонь-Бровара".