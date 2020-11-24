Футболист "Динамо" рассказал об осложнениях из-за коронавируса

Датский полузащитник киевского "Динамо" Миккель Дуэлунд рассказал, что не смог сразу вернуться к полноценным тренировкам после того, как переболел коронавирусом.

В интервью изданию Tipsbladet легионер столичного клуба заявил, что у него появились осложнения, из-за которых он не сможет заниматься спортом на протяжении 7-10 дней. Датчанин также назвал ситуацию с коронавирусом в "Динамо" безумной, поскольку почти весь состав команды столкнулся с заболеванием.

"Я вернулся к тренировкам, но потом мне вновь пришлось отказаться от них. Мое тело к ним еще совсем не готово. У меня появились осложнения после COVID-19, в результате которых тело просто не функционирует нормально. Я был в больнице, и у меня есть проблемы с кровью и еще некоторыми показателями. На протяжении следующих 7-10 дней я не должен делать ничего, что увеличивает нагрузку на сердце. У нас почти весь состав, за исключением, может быть, пары игроков, либо уже переболел коронавирусом, либо болеет сейчас. Это совершенно безумная ситуация", – рассказал Дуэлунд.

Как сообщал OBOZREVATEL, два лидера "Динамо" вылечились от коронавируса перед матчем с "Барселоной" в Лиге чемпионов, который состоится во вторник, 24 ноября. Главный тренер киевлян Мирча Луческу оценил их готовность к поединку.