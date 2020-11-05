Футболист "Динамо" рассказал, на что пошел ради футболки Месси

Максим Иншаков Футбол 21:21, 5.11.2020 Обновлено: 21:22, 5.11.2020

Уругвайский полузащитник "Динамо" Карлос де Пена позвонил игроку "Барселоны" Луису Суаресу, чтобы получить футболку Лионеля Месси после матча с каталонцами в Лиге чемпионов.

Легионер столичной команды заранее договорился с Луисом, так как играл с его братом.

"Суарес очень любезно ответил мне и сказал, что поговорит с Месси. После финального свистка я подошел к Лео. Он сказал мне, что проблем нет, что мы обменяемся в раздевалке. Он дал мне свою футболку, а я ему свою, но я не думаю, что мы будем хранить их с одинаковым трепетом", – сказал со смехом де Пена в интервью cadenaser.com.

Отметим, что ранее главный тренер "Динамо" Мирча Луческу попросил Месси подарить ему футболку с автографом.

Как сообщал OBOZREVATEL, игра 3-го тура ЛЧ "Барселона" – "Динамо" завершилась со счетом 2:1. Гол на счету Цыганкова.

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