Футболист "Динамо" рассказал, что Луческу внушает игрокам на тренировке

Полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили, который в пятницу провел второй тайм контрольного матча с "Вересом" и отметился голевой передачей на Карлоса де Пену, рассказал о работе с Мирчей Луческу.

По словам футболиста, ему было тяжело первые пару дней, поскольку нужно было понять сами упражнения. Сейчас же игрокам уже более или менее ясно, что тренер хочет видеть.

"Да и заметно, что он видит наш прогресс, то, как стараемся и отдаемся на поле, и поддерживает нас во всем. Это чувствуется не в отношении меня лично, а в отношении всей команды. Луческу нам внушает, что у нас все получится, что мы сильные, что будем победителями. Это иностранный менталитет, зарубежные тренеры это умеют. Он еще и мотиватор: он нам такие слова говорит, что уже хочется поскорее начать новый чемпионат", – цитирует Цитаишвили пресс-служба "бело-синих".

Как сообщал OBOZREVATEL, первый официальный матч у руля киевского "Динамо" Мирча Луческу проведет в пятницу, 21 августа, в рамках Суперкубка Украины против донецкого "Шахтера".