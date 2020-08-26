Футболист "Динамо" рассказал, чего требовал Луческу в матче с "Шахтером"

Александр Чеканов Футбол 13:11, 26.08.2020

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу требовал от своих подопечных большего контроля мяча в матче за Суперкубок Украины с донецким "Шахтером".

Об этом рассказал защитник "бело-синих" Александр Караваев, комментируя победу команды со счетом 3:1. При этом он отметил, что команда далеко не полностью выполнила установку на игру.

"Хочется, конечно, больше контроля мяча. А это у нас не очень сегодня получалось. Моментами мы старались это делать и выбегали в контратаки, перестраивались в обороне. Постепенно мы принимаем, изучаем и впитываем все требования Луческу, чтобы это дошло до автоматизма", – цитирует Караваева "Динамо" Киев от Шурика.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный футболист киевского "Динамо" Йожеф Сабо раскритиковал Мирчу Луческу за тактику на матч с "Шахтером" в Суперкубке.

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