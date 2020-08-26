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Футболист "Динамо" рассказал, чего требовал Луческу в матче с "Шахтером"

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Футбол
2,1 т.
Александр Караваев

Александр Караваев раскрыл установку на Суперкубок. ФК "Динамо" Киев

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу требовал от своих подопечных большего контроля мяча в матче за Суперкубок Украины с донецким "Шахтером".

Об этом рассказал защитник "бело-синих" Александр Караваев, комментируя победу команды со счетом 3:1. При этом он отметил, что команда далеко не полностью выполнила установку на игру.

"Хочется, конечно, больше контроля мяча. А это у нас не очень сегодня получалось. Моментами мы старались это делать и выбегали в контратаки, перестраивались в обороне. Постепенно мы принимаем, изучаем и впитываем все требования Луческу, чтобы это дошло до автоматизма", – цитирует Караваева "Динамо" Киев от Шурика.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный футболист киевского "Динамо" Йожеф Сабо раскритиковал Мирчу Луческу за тактику на матч с "Шахтером" в Суперкубке.

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