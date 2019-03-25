Футболист "Динамо" признался, что не общается с Хацкевичем

Защитник киевского "Динамо" Тамаш Кадар признался, что не общается с главным тренером команды Александром Хацкевичем.

Причиной является незнание футболистом сборной Венгрии русского языка, а наставником "бело-синих" – английского.

Тамаш Кадар "Динамо" Киев от Шурика"

"С легионерами я говорю на английском, а из украинцев мало кто говорит по-английски. Хотя, могу сказать, что, когда я только пришел в команду, то на английском говорили единицы, а сейчас – половина команды. Сложно и с Хацкевичем. Я не разговариваю с ним, потому что он не говорит по-английски, а я на русском, поэтому мы не понимаем друг друга. Когда, например, тренер собирает всех, чтобы сказать что-то важное, то тогда мне нужен переводчик", – приводит слова Кадара XSPORT.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко впечатлил лидера сборной Португалии Криштиану Роналду во время противостояния команд на старте отбора Евро-2020.

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