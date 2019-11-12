Футболист "Динамо" поставил ультиматум киевскому клубу

Защитник "Динамо" Карлос Самбрано заявил, что если ситуация в клубе не измениться и он не будет получать игровой практики, то начнет искать другие варианты продолжения карьеры.

Карлос Самбрано ФК Динамо

"Пытаюсь найти свое место в "Динамо", но год подходит к концу. Если я не буду играть в оставшееся время, то предпочту искать другие варианты. Я не хочу больше ждать. Чтобы выступать за сборную Перу, мне нужно больше практики", — приводит слова футболиста СпортАрена со ссылкой на Golperu.pe.

Самбрано перешел в столичный клуб в начале 2018 года, однако за все это время ни разу не сыграл за первую команду "бело-синих".

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре Самбрано раскритиковал принципы организации игры и работы вице-чемпионов Украины.

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