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13 ноября • обновлено в 00:15
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Футболист "Динамо" поставил ультиматум киевскому клубу

1.4т
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Защитник "Динамо" Карлос Самбрано заявил, что если ситуация в клубе не измениться и он не будет получать игровой практики, то начнет искать другие варианты продолжения карьеры.

Карлос Самбрано

Карлос Самбрано

ФК Динамо

"Пытаюсь найти свое место в "Динамо", но год подходит к концу. Если я не буду играть в оставшееся время, то предпочту искать другие варианты. Я не хочу больше ждать. Чтобы выступать за сборную Перу, мне нужно больше практики", — приводит слова футболиста СпортАрена со ссылкой на Golperu.pe.

Самбрано перешел в столичный клуб в начале 2018 года, однако за все это время ни разу не сыграл за первую команду "бело-синих".

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Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре Самбрано раскритиковал принципы организации игры и работы вице-чемпионов Украины.

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Персона
Карлос Самбрано
Тег
ФК Динамо Киев
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