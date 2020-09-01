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Футболист "Динамо" покинул сборную Украины

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Сборная Украины по футболу

Тренировка сборной Украины по футболу.

Защитник "Динамо" Александр Сирота покинул расположение национальной сборной Украины, чтобы присоединится к сборной U-21.

Сироту довызвали в сборную Украины 26 августа, он прошел с командой тренировочный мини-сбор.

"К самоотдаче и игровых качеств Саши у тренерского штаба нет никаких замечаний, однако, учитывая высокую конкуренцию центрбеков в нынешнем составе главной команды, услуги Сироты нужнее молодежной команде, в расположение которой защитник прибудет 1 сентября", – сообщает пресс-служба УАФ.

Ранее Александр Сирота признался, что был шокирован вызовом в сборную Украины.

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УкраинаСборная Украины по футболу
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