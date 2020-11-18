Футболист "Динамо" перенес операцию и не сыграет в 2020 году

Михаил Морозов Футбол 13:32, 18.11.2020

Защитник киевского "Динамо" Александр Тымчик перенес операцию на сухожилии приводящих мышц в одной из клиник Барселоны.

Как сообщается на официальном сайте столичного клуба, восстановление футболиста займет около шести недель. Это означает, что в 2020 году он уже не сможет выйти на поле.

Тымчик является воспитанником киевлян. С января 2018 года правый защитник выступал за луганскую "Зарю" на правах аренды, а перед стартом нынешнего сезона вернулся в родную команду. После этого он принял участие в трех матчах "Динамо" (один в Суперкубке и два в украинской Премьер-лиге). В последний раз Тымчик появлялся на поле 11 сентября в поединке УПЛ против "Десны" (0:0).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно о том, что защитник киевлян Владимир Костевич, который еще не успел дебютировать за клуб, пропустит около полугода из-за травмы.

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