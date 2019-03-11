МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

Футболист "Динамо" отказался пробивать пенальти в матче Премьер-лиги

6.1тЧитать материал на украинском

Полузащитник киевского "Динамо" Денис Гармаш не стал исполнять пенальти в матче 21-го тура Премьер-лиги с "Арсеналом".

Команда Александра Хацкевича заработала право на пробитие 11-метрового на 45-й минуте встречи. К этому моменту Гармаш уже забил дважды и мог оформить хет-трик, однако футболист ответил отказом на предложение капитана "бело-синих" Виктора Цыганкова пробить удар с "точки", пишет Football.ua.

Новости
Легионер "Динамо" переходит в новую команду

Денис Гармаш (справа)

Денис Гармаш (справа)

ФК "Динамо" Киев

В итоге пенальти реализовал Виктор. "Цыганков предлагал ему пробить, но он отказался", – объяснил ситуацию другой полузащитник столичной команды Виталий Буяльский.

Отметим, что "Динамо" добыло уверенную победу – 4:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, польский легионер "Динамо" Томаш Кендзера рассказал, что команда будет биться за Украину в ответной игре Лиги Европы с "Челси".

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Премьер-лига Украины" на OBOZREVATEL.

Тема
Премьер-лига Украины
Персона
Денис Гармаш
Тег
ФК Динамо Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги