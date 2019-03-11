Футболист "Динамо" отказался пробивать пенальти в матче Премьер-лиги

Полузащитник киевского "Динамо" Денис Гармаш не стал исполнять пенальти в матче 21-го тура Премьер-лиги с "Арсеналом".

Команда Александра Хацкевича заработала право на пробитие 11-метрового на 45-й минуте встречи. К этому моменту Гармаш уже забил дважды и мог оформить хет-трик, однако футболист ответил отказом на предложение капитана "бело-синих" Виктора Цыганкова пробить удар с "точки", пишет Football.ua.

Денис Гармаш (справа) ФК "Динамо" Киев

В итоге пенальти реализовал Виктор. "Цыганков предлагал ему пробить, но он отказался", – объяснил ситуацию другой полузащитник столичной команды Виталий Буяльский.

Отметим, что "Динамо" добыло уверенную победу – 4:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, польский легионер "Динамо" Томаш Кендзера рассказал, что команда будет биться за Украину в ответной игре Лиги Европы с "Челси".

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