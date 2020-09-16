Футболист "Динамо" официально перешел в российский клуб

Максим Иншаков Футбол 19:50, 16.09.2020 Обновлено: 20:22, 16.09.2020

Полузащитник "Динамо" Мохаммед Кадири стал игроком тульского "Арсенала", цвета которого он защищал в 2018-2019 годах, сообщает пресс-служба киевского клуба.

Ганский футболист смог получить рабочую визу в России и до конца сезона будет играть в Туле на правах аренды.

По сведениям СМИ, россияне заплатят за 24-летнего Мохаммеда 2 миллиона евро.

"Арсенал" решил подписать футболиста этим летом, так как под руководством нового тренера Мирчи Луческу его перспективы в "Динамо" выглядели нулевыми.

Отметим, что Кадири перешел в "Динамо" летом 2019 года, сыграл 16 матчей, но не сумел отметиться результативными действиями. За российский клуб он провел 27 поединков, забил два гола и отдал четыре ассиста. Его контракт с киевлянами действует до лета 2023 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, левым защитником "Динамо" Виталием Миколенко заинтересовались знаменитые команды Италии и Англии.

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