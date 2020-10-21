Футболист "Динамо" назвал причину поражения в матче с "Ювентусом"

Защитник "Динамо" Александр Караваев заявил, что исход матча с "Ювентусом" в первом туре Лиги чемпионов решило высокое индивидуальное мастерство игроков итальянской команды.

Как сообщает официальный сайт киевского клуба, украинский футболист отметил, что "Динамо" четко выполняло план на поединок, не давая соперникам создавать большое количество опасных моментов. Он также признался, что быстрый гол в самом начале второго тайма во многом поломал игру киевлян.

"Думаю, исход матча решил индивидуальный уровень игроков. Мы здорово сыграли в перестроениях, тактике, оборонительных действиях, прессинге, и не дали сопернику многое создать. Перед игрой тренер нам рассказывал, за счет чего мы можем обыграть соперников. В первом тайме мы все выполняли. А выходя на второй тайм, были уверены, что можем взять очки. Но быстрый гол все изменил и поломал", – поделился своим мнением Караваев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее свою точку зрения о поражении в поединке с "Ювентусом" высказали голкипер "Динамо" Георгий Бущан и главный тренер команды Мирча Луческу.