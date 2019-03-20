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Футболист "Динамо" готовит подставу бразильскому клубу

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Бразильский полузащитник киевского "Динамо" Витор Буэно может помешать трансферу арендованного "Сантосом" игрока киевлян Дерлиса Гонсалеса. Клубы обменялись футболистами на год летом 2018 года.

Пока Буэно не получает должной игровой практики в "Динамо". То, что главный тренер украинского клуба Александр Хацкевич не рассчитывает на бразильца, отдаляет его от полноценного контракта с "бело-синими". Соответственно Гонсалеса киевляне не захотят обменять на Буэно, сообщает Fox Sport Brazil.

Витор Буэно

Витор Буэно

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Несмотря на небольшое количество игрового времени, бразилец намерен остаться в киевском клубе. Буэно решительно отказывается возвращаться на родну.

Напомним, что бразильский полузащитник сыграл за "Динамо" 80 минут. Буэно принял участие в матчах против "Черноморца", "Десны" и "Миная". Тем не менее футболист не отметился ни забитым мячом, ни ассистом.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще один бразилец киевского "Динамо" Че Че, несмотря на интерес бразильского "Сан-Паулу" не хочет покидать "бело-синих".

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Персоны
Дерлис ГонсалесВитор Буэно
Тег
ФК Динамо Киев
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