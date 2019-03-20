Футболист "Динамо" готовит подставу бразильскому клубу

Бразильский полузащитник киевского "Динамо" Витор Буэно может помешать трансферу арендованного "Сантосом" игрока киевлян Дерлиса Гонсалеса. Клубы обменялись футболистами на год летом 2018 года.
Пока Буэно не получает должной игровой практики в "Динамо". То, что главный тренер украинского клуба Александр Хацкевич не рассчитывает на бразильца, отдаляет его от полноценного контракта с "бело-синими". Соответственно Гонсалеса киевляне не захотят обменять на Буэно, сообщает Fox Sport Brazil.
Витор Буэно
ФК Динамо Киев
Несмотря на небольшое количество игрового времени, бразилец намерен остаться в киевском клубе. Буэно решительно отказывается возвращаться на родну.
Напомним, что бразильский полузащитник сыграл за "Динамо" 80 минут. Буэно принял участие в матчах против "Черноморца", "Десны" и "Миная". Тем не менее футболист не отметился ни забитым мячом, ни ассистом.
Как сообщал OBOZREVATEL, еще один бразилец киевского "Динамо" Че Че, несмотря на интерес бразильского "Сан-Паулу" не хочет покидать "бело-синих".
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