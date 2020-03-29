Футболист "Динамо" раздал в Киеве маски, купленные за свой счет

Форвард "Динамо" U-19 Евгений Рязанцев раздал в Киеве защитные маски, купленные за свой счет.

@ yevheniiriazantsev

"Закупил 300 масок и вместе с друзьями раздал их на Севастопольской площади в Киеве. Давали людям пожилого возраста, в больницу отвезли. К сожалению, не все имеют возможность купить маски. Если я могу помочь людям чем-нибудь, то делаю это. Если будет возможность, то в течение нескольких дней закупим еще масок и отвезем в детский дом. Как реагировали люди на улице? Были удивлены. А несколько 13-летних ребят даже узнали меня", - цитирует спортсмена FootballHub.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" помогло Киевской городской клинической больнице и закупило дорогостоящее оборудование, крайне необходимое для борьбы с коронавирусом в Украине.

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