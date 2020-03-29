Главная Новости
29 марта • обновлено в 18:59
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Футболист "Динамо" Евгений Рязанцев раздал в Киеве защитные маски, купленные за свой счет

674
Читать материал на украинском

Форвард "Динамо" U-19 Евгений Рязанцев раздал в Киеве защитные маски, купленные за свой счет.

Футболист "Динамо" раздал в Киеве маски, купленные за свой счет

@ yevheniiriazantsev

"Закупил 300 масок и вместе с друзьями раздал их на Севастопольской площади в Киеве. Давали людям пожилого возраста, в больницу отвезли. К сожалению, не все имеют возможность купить маски. Если я могу помочь людям чем-нибудь, то делаю это. Если будет возможность, то в течение нескольких дней закупим еще масок и отвезем в детский дом. Как реагировали люди на улице? Были удивлены. А несколько 13-летних ребят даже узнали меня", - цитирует спортсмена FootballHub.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" помогло Киевской городской клинической больнице и закупило дорогостоящее оборудование, крайне необходимое для борьбы с коронавирусом в Украине.

О спорте и не только – в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина Киев
Тег
ФК Динамо Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Футбол

Коронавирус. Самое важное

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
FunPlus Phoenix
VS
c0ntact
Победа FunPlus Phoenix за коэффициент в 2,35
2,35 Сделать ставку
MAD Lions
VS
Chaos
Победа MAD Lions с форой в -1,5 карты
1.78 Сделать ставку
Team Liquid
VS
FURIA
Победа Team Liquid с форой в -1,5 карты
1.97 Сделать ставку
G2
VS
FaZe
Победа G2
1.85 Сделать ставку
mousesports
VS
OG
Победа mousesports с форой в -1,5 карты
1.82 Сделать ставку
Динамо Минск
VS
Торпедо-БелАЗ
Победа Динамо Минск с форой (0)
1.59 Сделать ставку
Белшина
VS
Городея
Победа Белшины с форой (0)
1.82 Сделать ставку
Выборы президента США пройдут в 2020 году
1.10 Сделать ставку
Тоттенхэм - следующий клуб Филиппе Коутиньо
4.00 Сделать ставку
Скрипник возглавит Динамо летом 2020 года
3.00 Сделать ставку