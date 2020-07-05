Футболист "Депортиво" забил фантастический гол бисиклетой

Максим Богданов Футбол 23:48, 5.07.2020

Венесуэльский нападающий "Депортиво" Кристиан Сантос отметился невероятным голом в матче 38-го тура Сегунды - второго по силе футбольного дивизиона Испании.

На 43-й минуте поединка против "Уэску" 32-летний форвард обыгрался в "стенку" с партнером, получил пас в штрафной и фантастическим ударом в падении через себя (бисиклетой) отправил кожаную сферу точно в угол. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "Депортиво".

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим насладиться этим шедевром.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в этом же туре украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин, выступающий на правах аренды за "Овьедо", отбил пенальти в третьем матче в сезоне.

На 12-й минуте поединка против "Кадиса" голкипер сборной Украины парировал 11-метровый, который пробивал Алекс Фернандес.

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