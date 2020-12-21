Футболист "Боруссии" М плюнул в лицо сопернику в матче чемпионата Германии
Нападающего "Боруссии" из Менхенгладбаха Маркуса Тюрама удалили с поля за плевок в лицо футболисту "Хоффенхайма" Штефану Пошу в матче чемпионата Германии.
Инцидент произошел на 77-й минуте встречи при счете 1:1 после того, как игроки вступили в словесную перепалку по итогам одного из эпизодов. Главный судья изначально не заметил случившегося, но после подсказки помощника и просмотра VAR (видеоассистента арбитра) он показал Тюраму красную карточку.
В оставшееся время "Хоффенхайму" удалось вырвать победу со счетом 2:1 и подняться на 12-е место в таблице с 15 очками после 13 матчей. "Боруссия" М идет 8-й с 18 баллами.
Тюрам, которому грозит длительная дисквалификация за плевок, сразу извинился за свое поведение, написав, что так получилось случайно.
"Сегодня произошла совершенно нехарактерная для меня ситуация, которая не должна повториться. Я неправильно отреагировал на действия соперника, в результате чего произошло что-то случайное. Я прошу прощения у Поша, у моих одноклубников и соперников, у моей семьи и у всех тех, кто стал свидетелем этого эпизода. Я приму любое наказание за свой поступок", – написал нападающий у себя в Twitter.
Клуб уже оштрафовал игрока на сумму, которая эквивалентна его месячной зарплате.
Отметим, что Маркус является сыном легендарного футболиста Лилиана Тюрама, который является чемпионом мира и Европы.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее французского форварда "Боруссии" М не пускали на матч Лиги чемпионов без паспорта.