Футболист "Боруссии" М плюнул в лицо сопернику в матче чемпионата Германии

Нападающего "Боруссии" из Менхенгладбаха Маркуса Тюрама удалили с поля за плевок в лицо футболисту "Хоффенхайма" Штефану Пошу в матче чемпионата Германии.

Инцидент произошел на 77-й минуте встречи при счете 1:1 после того, как игроки вступили в словесную перепалку по итогам одного из эпизодов. Главный судья изначально не заметил случившегося, но после подсказки помощника и просмотра VAR (видеоассистента арбитра) он показал Тюраму красную карточку.

В оставшееся время "Хоффенхайму" удалось вырвать победу со счетом 2:1 и подняться на 12-е место в таблице с 15 очками после 13 матчей. "Боруссия" М идет 8-й с 18 баллами.

Тюрам, которому грозит длительная дисквалификация за плевок, сразу извинился за свое поведение, написав, что так получилось случайно.

"Сегодня произошла совершенно нехарактерная для меня ситуация, которая не должна повториться. Я неправильно отреагировал на действия соперника, в результате чего произошло что-то случайное. Я прошу прощения у Поша, у моих одноклубников и соперников, у моей семьи и у всех тех, кто стал свидетелем этого эпизода. Я приму любое наказание за свой поступок", – написал нападающий у себя в Twitter.

Маркус Тюрам извинился за свое поведение Twitter Маркуса Тюрама

Клуб уже оштрафовал игрока на сумму, которая эквивалентна его месячной зарплате.

Отметим, что Маркус является сыном легендарного футболиста Лилиана Тюрама, который является чемпионом мира и Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее французского форварда "Боруссии" М не пускали на матч Лиги чемпионов без паспорта.