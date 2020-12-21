Футболист "Боруссии" М плюнул в лицо сопернику в матче чемпионата Германии

Нападающего "Боруссии" из Менхенгладбаха Маркуса Тюрама удалили с поля за плевок в лицо футболисту "Хоффенхайма" Штефану Пошу в матче чемпионата Германии.

Инцидент произошел на 77-й минуте встречи при счете 1:1 после того, как игроки вступили в словесную перепалку по итогам одного из эпизодов. Главный судья изначально не заметил случившегося, но после подсказки помощника и просмотра VAR (видеоассистента арбитра) он показал Тюраму красную карточку.

В оставшееся время "Хоффенхайму" удалось вырвать победу со счетом 2:1 и подняться на 12-е место в таблице с 15 очками после 13 матчей. "Боруссия" М идет 8-й с 18 баллами.

Тюрам, которому грозит длительная дисквалификация за плевок, сразу извинился за свое поведение, написав, что так получилось случайно.

"Сегодня произошла совершенно нехарактерная для меня ситуация, которая не должна повториться. Я неправильно отреагировал на действия соперника, в результате чего произошло что-то случайное. Я прошу прощения у Поша, у моих одноклубников и соперников, у моей семьи и у всех тех, кто стал свидетелем этого эпизода. Я приму любое наказание за свой поступок", – написал нападающий у себя в Twitter.

Отметим, что Маркус является сыном легендарного футболиста Лилиана Тюрама, который является чемпионом мира и Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее французского форварда "Боруссии" М не пускали на матч Лиги чемпионов без паспорта.