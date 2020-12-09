Футболист "Боруссии" Д установил исторический рекорд ЛЧ в матче с "Зенитом"

Нападающий "Боруссии" Дортмунд Юссуфа Мукоко стал самым молодым игроком, принявшим участие в матче Лиги чемпионов.

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, он появился на поле в поединке против "Зенита" в возрасте 16 лет и 18 дней. Он мог установить этот рекорд раньше, но в двух предыдущих играх "Боруссии" Д в турнире нападающий остался на скамейке запасных.

Мукоко вышел на замену на 58-й минуте, но результативными действиями не отметился. Несмотря на это, он помог своей команде переломить ход встречи и одержать волевую победу со счетом 2:1.

21 ноября Юссуфа стал самым молодым футболистом, принявшим участие в матче немецкой Бундеслиги, когда вышел в поединке против "Герты" в 16 лет и 1 дня.

Мукоко уже в 10-летнем возрасте успешно выступал за детскую команду "Санкт-Паули" до 13 лет, благодаря чему в 2016-м перешел в "Боруссию" Д. В юношескую команду (до 17-ти) он попал в 13 лет, а еще спустя год нападающий уже играл за 19-летних.

Теперь пятерка самых молодых футболистов в истории Лиги чемпионов выглядит следующим образом:

1. Юссуфа Мукоко ("Боруссия" Д, сезон 2020/21) – 16 лет и 18 дней;

2. Селестин Бабаяро ("Андерлехт", сезон 1994/95) – 16 лет и 87 дней;

3. Райан Шерки ("Лион", сезон 2019/20) – 16 лет и 102 дня;

4. Ален Халилович ("Динамо" Загреб, сезон 2012/13) – 16 лет и 128 дней;

5. Юри Тилеманс ("Андерлехт", сезон 2013/14) – 16 лет и 148 дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий "Реала" Винисиус Жуниор установил рекорд Лиги чемпионов в матче с "Шахтером".