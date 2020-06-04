Нападающий испанского "Бетиса" Борха Иглесиас решил выразить протест против расизма и гомофобии, покрасив ногти в черный цвет.

"Это мой способ повысить осведомленность и бороться с расизмом, но, думаю, он также хорошо работает и против гомофобии. Также я должен признать, что они мне нравятся", - отметил 27-летний футболист.

В клубе поддержали форварда.

"Сегодня и всегда мы говорим "нет" расизму и гомофобии. И вообще любому виду ненависти. Борьба с этим злом может быть выражена разными способами. Важно сделать ее видимой", – отмечается в Twitter.

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