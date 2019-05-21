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Футболист "Бенфики" "застрелил" партнера, празднуя "золото"

2.4тЧитать материал на украинском

Полузащитник "Бенфики" Габриэл Аппелт Пирес ядерно отметил выигрыш своей команды чемпионата Португалии.

Перед тем, как команда проехалась по Лиссабону и показала кубок фанатам, футболисты устроили небольшое празднование на поле.

В один из таких моментов Пирес завладел бутылкой шампанского и открыл ее прямо в лицо вратарю Одиссеасу Влаходимосу. Кроме удара снарядом, голкипер изрядно наглотался шипучего напитка.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что боец ММА получил страшную травму, празднуя победу. Спортсмен забрался на сетку октагона, но не смог аккуратно спрыгнуть с нее и неудачно приземлился на колени, получив разрыв передней крестообразной связки правого колена,

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Тема
Чемпионат Португалии
Место
Португалия
Тег
ФК Бенфика
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