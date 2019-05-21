Футболист "Бенфики" "застрелил" партнера, празднуя "золото"

Полузащитник "Бенфики" Габриэл Аппелт Пирес ядерно отметил выигрыш своей команды чемпионата Португалии.

Перед тем, как команда проехалась по Лиссабону и показала кубок фанатам, футболисты устроили небольшое празднование на поле.

В один из таких моментов Пирес завладел бутылкой шампанского и открыл ее прямо в лицо вратарю Одиссеасу Влаходимосу. Кроме удара снарядом, голкипер изрядно наглотался шипучего напитка.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что боец ММА получил страшную травму, празднуя победу. Спортсмен забрался на сетку октагона, но не смог аккуратно спрыгнуть с нее и неудачно приземлился на колени, получив разрыв передней крестообразной связки правого колена,

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