Защитник "Баварии" Йозуа Киммих отметился невероятным ударом в гостевом матче 28-го тура чемпионата Германии против дортмундской "Боруссии".

На 42-й минуте 25-летний футболист сборной Германии организовал для себя комбинацию: принял неудобный пас, в касание отдал партнеру, открылся перед штрафной и получив мяч назад "черпачком" перекинул голкипера Романа Бюрки.

(На видео с 1:19)

Этот гол принес победу "Баварии", что позволило мюнхенской команде оторваться от идущей второй "Боруссии" на семь очков, практически гарантировав себе чемпионство.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом тур немецкого первенства полузащитник "Аугсбурга" Эдуард Левен, который имеет российское и немецкое гражданство, отметился фантастическим ударом со штрафного.

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