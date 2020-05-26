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27 мая • обновлено в 00:03
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Футболист "Баварии" Йозуа Киммих забил гениальный гол "черпачком"

1.1т
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Защитник "Баварии" Йозуа Киммих отметился невероятным ударом в гостевом матче 28-го тура чемпионата Германии против дортмундской "Боруссии".

На 42-й минуте 25-летний футболист сборной Германии организовал для себя комбинацию: принял неудобный пас, в касание отдал партнеру, открылся перед штрафной и получив мяч назад "черпачком" перекинул голкипера Романа Бюрки.

(На видео с 1:19)

Этот гол принес победу "Баварии", что позволило мюнхенской команде оторваться от идущей второй "Боруссии" на семь очков, практически гарантировав себе чемпионство.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом тур немецкого первенства полузащитник "Аугсбурга" Эдуард Левен, который имеет российское и немецкое гражданство, отметился фантастическим ударом со штрафного.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Чемпионат Германии
Место
Германия Дортмунд
Теги
ФК Бавария Боруссия Дортмунд
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