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Футболист "Барселоны" забил невероятный гол в Лиге чемпионов - опубликовано видео

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Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич отметился фантастическим ударом в поединке 2-го тура Лиги чемпионов против "Тоттенхэма". 30-летний футболист сборной Хорватии забил невероятный гол метров с двадцати.

Иван Ракитич

Иван Ракитич

На 28-й минуте удар Коутиньо заблокировал защитник английского клуба. Бразилец с боковой линии смог вернуть мяч в игру. Круглый попал на ногу Ракитича и хорват в прыжке нанес мощнейший выстрел. Кожаная сфера от штанги залетела четко в ворота.

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Новости
"Барселона" опозорилась в чемпионате Испании

Тоттенхэм Англия – Барселона Испания 0:2

Голы: 0:1 – 2 Коутиньо, 0:2 – 28 Ракитич.

Тоттенхэм – Льорис, Триппьер, Санчес, Дэвис, Алдервейрелд, Лукас Моура, Ваньяма, Ламела, Уинкс, Кейн, Сон Хын Мин.

Барселона – тер Штеген, Нелсон Семеду, Лангле, Альба, Пике, Ракитич, Артур, Бускетс, Коутиньо, Суарес, Месси.

Предупреждения: Алдервейрелд (14), Ваньяма (41), Ламела (43).

Напомним, что на 2-й минуте Коутиньо смог забить эффектный гол после дикого ляпа голкипера сборной Франции и лондонского "Тоттенхэма" Уго Льориса.

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Тема
Лига чемпионов
Место
АнглияЛондон
Объекты
ФК БарселонаТоттенхэм Хотспур
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