Футболист АПЛ наотрез отказался играть в России

Полузащитник английского "Эвертона" конголезец Янник Боласи отверг предложение московского ЦСКА, несмотря на то что клубы согласовали аренду футболиста.

Янник Боласи

Армейцы были готовы взять в аренду Боласи с опцией выкупа прав на игрока за шесть миллионов евро. Однако москвичи не сумели договориться с самим игроком. 30-летний африканец наотрез отказался выступать в России, сообщает Goal.com.

Отмечается, что на Боласи претендуют французский "Ренн", турецкий "Бешикташ" и шотландский "Селтик". Контракт конголезца с "Эвертоном" истекает в 2021 году. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 11 миллионов евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист сборной Украины Иван Ордец, перешедший 19 июня в московское "Динамо", в 5-й раз подряд не смог принять участие в матче чемпионата России.

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