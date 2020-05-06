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6 мая • обновлено в 22:32
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Футболист Андрей Воронин помечтал о должности в Москве

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Бывший футболист сборной Украины Андрей Воронин рассказал, что хотел бы поработать в московском "Динамо".

"Были разговоры, чтобы я был помощником у Дмитрия Хохлова (экс-тренер московского "Динамо" – прим.). К сожалению, я не смог по разным причинам приехать. Мы с руководством в хороших отношениях. Надеюсь, что в скором будущем окажусь в какой-нибудь должности в московском "Динамо", – сказал Воронин в эфире Youtube канала Dynamo Moscow FC.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале года в России финальный поединок турнира "Кубок легенд", в котором в составе Международной команды звезд футбола играл экс-форвард сборной Украины Андрей Воронин, закончился скандалом.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Андрей Воронин
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