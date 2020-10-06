Футбол на Туманном Альбионе. Офсайд, сэр! Новый подарок фанам от Parimatch

Все знают, что футбол появился на Туманном Альбионе, но мало кто может сказать, почему именно англичан называют родоначальниками игры миллионов. Ответ на этот вопрос кроется на страницах новой книги Артема Франкова “Футбол на Туманном Альбионе. Офсайд, сэр!”, которая вышла при поддержке Parimatch.

Читатели смогут узнать, как был организован первый футбольный турнир, когда состоялся первый матч национальных сборных и как рождались настоящие британские дерби. Кроме экскурса в историю, болельщики прочитают и о современном периоде английской Премьер-лиги, в частности, каким был путь к успеху Юргена Клоппа.

Книга написана для широкого круга любителей футбола, хотя, конечно, особенно полезна будет для тех, кто интересуется историей футбола в целом и английского в частности. Это уже не первое издание, которое вышло свет благодаря Parimatch. В онлайн-библиотеке компании, которая абсолютно бесплатно доступна болельщикам, уже есть три книги о Гвардиоле (Pep's City, Пеп. Конфиденциально, Эволюция Гвардиолы), книга об истории Лиги чемпионов, о немецком футболе (Футбол идет на север) и о великих футболистах в истории игры миллионов (Футбол по центру).