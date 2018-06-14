"Футбол на крови": в Нидерландах выпустили марку с бойкотом ЧМ-2018 в России

В Нидерландах накануне чемпионата мира по футболу-2018 в РФ, появилась почтовая марка с изображением футболиста, который ударом мяча сбивает самолет в небе.

Фотографию обнародовала в Facebook Наталья Панченко, указав, что заказчиком выступил ее знакомый голландец.

"Голландская марка - крутяк! Asia Morgun пришли мне, пожалуйста, письмо с такой", - написала она.

На момент написания новости ее публикация набрала около 400 лайков, более 500 перепостов и множество комментариев.

facebook.com/nataszita

"А можно и мне такую ловкую марку?", "Я бы тоже очень хотел такую марку!!! Кто-то может прислать?" - отметили пользователи.

Также в комментариях рассказали о том, что в Нидерландах напечатанные кем-то из общественных активистов марки спровоцировали скандал в обществе.

Как сообщает телерадиокомпания NOS, почта Нидерландов сожалеет о выпуске марки, которая связывает чемпионат мира по футболу в России с катастрофой самолета рейса MH17 на Донбассе.

В реакции почты указано, что ответственность за содержание марки возлагается на "лицо, которое разрабатывает и заказывает марку". Общие положения и условия предусматривают, что заказчику не допускается предоставлять визуальный материал, который может восприниматься как оскорбительный или имеет политическое содержание.

В то же время пока непонятно, будут ли приняты какие-либо меры в отношении заказчика.

На сайте Почты Нидерландов изображения этой марки отсутствует.

Отметим, что почта предлагает услугу заказа "индивидуальных марок" - каждый желающий может заказать минимум один блок из 10 марок, предоставив свое изображение.

Напомним, серию резонансных плакатов с антирекламой ЧМ-2018 в России создал украинский художник Андрей Ермоленко.

Таким образом он хотел привлечь внимание к проблеме политзаключенных в России.