Начну с наиболее удививших, причем приятно.

Соперник луганских мужиков — Лейпциг из бывшей ГДР — еще 5 лет назад играл в 4-м эшелоне немецкого футбола, но уже в сезоне 16/17 оказался в самой высшей Бундеслиге, где сразу занял 2-е место, после чего в Лиге чемпионов (!!! — вот образец прогресса после возрождения с нуля для харьковского Металла!) взял 4 очка у Монако и 3 у Порто, однако 0 у Бешикташа, заняв 3-е место в группе, а затем в Лиге Европы прошел Наполи — 0:2 дома, 3:1 на выезде — и Зенит — 2:1 и 1:1, а затем в 1/4 уступил Марселю — 1:0 и 2:5.

В прошлом чемпионате Германии остался 6-м, но всего в 2 очках от 3-го места, в Кубке остановился на 1/16, но проиграл там самой Баварии — после 1:1 по пенальти.

В текущей ЛЕ прошел неизвестных шведов (Хеккен) 4:0, 1:1 и румынскую Университатя Крайова 3:1 и 1:1.

Состав стоит 299 млн € против 14 у Зари. Коэфф. УЕФА 17 против 9 у Зари (но у Браги было 30,5).

В дуэли евровыскочек наши должны европроскочить.

Соперник вице-чемпионов Украины — тот самый Аякс, который наиболее знаменит и успешен был как раз тогда, когда Заря была чемпионом СССР, хотя серьёзные достижения случались и позже. Клуб принципиально гордится израильской символикой.

В прошлой Лиге чемпионов не прошли Ниццу: 1:1 и 2:2 дома, после чего в Лиге Европы совсем уже бесславно уступили Русенборгу — 0:1 и 2:3.

2-е место в чемпионате Нидерландов в 4 очках до 1-го.

В Кубке проиграли аутсайдеру Эредивизии Твенте — в 1/8 по пенальти после 1:1.

В текущей Лиге чемпионов прошли Штурм 2:0, 3:1 и Стандарт 2:2, 3:0.

Ориентир цены состава в млн € — 229 (Динамо — 67), зато коэфф. УЕФА — всего 53,5 (у Динамо — 62).

С учетом их прошлого евросезона — можно бы и выпороть. Лишь бы Киев был в ударе.

Шахтер (на харьковском поле и с футболистами оттуда же) — держим в уме, и — УСПЕХОВ НАШИМ!