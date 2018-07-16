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Кирилл Крыжановский
Кирилл Крыжановский
Главный редактор Football.uaВсе статьи автора

Французы чемпионы, а хорваты выиграли сердца и уважение

2.1т

Мой главный вывод чемпионата мира-2018.

И он не в первых абзацах этого текста.

Французы - чемпионы мира. Французы - заслужили. Хорошая команда, много молодых игроков, мощный центр полузащиты, вариативная атака и т.д.

Но есть победы, которые вроде и не победы, но более, чем победы. Хорваты формально ничего не выиграли на этом чемпионате мира. А реально - выиграли все. Кроме самого трофея. Они выиграли сердца и симпатии, выиграли внимание к своей стране и уважение. Что выше очень многого.

Это не большая сборная. Это не топ-команда, как принято считать. Но за последние 20 лет Хорватия дважды играла в полуфинале чемпионата мира. Для страны, где очень слабый чемпионат, где нет богатых клубов и больших зарплат - это огромный успех.

***

Прежде всего, это успех хорватских детских тренеров и школ. Если в 98-м можно было кивать на остатки мощи югославской футбольной школы, то нынешние финалисты чемпионата мира - плоть и кровь независимой Хорватии (есть исключения, но это исключения).

Это в Хорватии вырастили Модрича, Манджукича, Врсалько, Перишича, Брозовича, Ребича, Стринича и других. Да, они уехали в юном возрасте в сильные иностранные клубы, но футбольное образование получили именно на родине.

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Единственное, что приходит на ум сейчас, это огромная просьба к руководителям и владельцам украинских клубов - растите наших парней! Давайте им шанс, не забивайте свои команды второсортными бразильцами, не надо тут делать "украинское Монако" с приглашением бесплатных балканцев сомнительного качества, не приучайте пацанов с детства сдавать матчи и играть в поддавки против "старшего брата"! Не платите судьям на уровне U-13 - U-19 - да и вообще - не платите судьям!

Не надо содержать ваши молодежные команды лишь для того, чтобы сыграть на тотализаторе и по легкому срубить бабла. Бабло - это важно. Но перспектива - важнее.

***

Успех хорватов это не только футбольный и личный патриотизм. Это большое количество качественных игроков, которые выдают их школы. Это 17-19-летние пацаны в основе команд, где они набьют шишки и пойдут дальше.

Разумеется, что хорватский клубный футбол не может быть идеалом для нас. Там тоже много грязи, много непонятных делишек и слабых команд. Но давайте ориентироваться на их сильные стороны - а это, прежде всего, хорошие школы и возможность роста для юных футболистов.

И чтобы наша сборная хоть чего-то достигла, мало двух богатых клубов в стране. Нужны хорошие школы, нужны четкие правила игры и мотивация для "маленьких клубов" выращивать игроков. Чтобы потом не приехали представители Динамо или Шахтера, и не увезли бесплатно 16-летнего пацана, которого потом будут по арендам гонять. А владелец клуба, который воспитал этого пацана, махнет рукой и скажет, мол, идите вы с вашим футболом, я в него 5 лет деньги вкладывал, а его увели без компенсации.

***

Кстати, эти правила можно подсмотреть во Франции. Там отличная система компенсаций и профессиональных контрактов. Клубам выгодно воспитывать молодежь высокого уровня, потому что их последующие продажи приносят им серьезные деньги. Посмотрите на покупки того же Монако - они вынуждены были заплатить за 16-летнего игрока Лиона 20 миллионов евро, потому что он защищен соглашением с клубом. И не только за него заплатить в тинейджерском возрасте.

В общем, в который раз хочу сказать простую вещь. Главная проблема нашего футбола это не отсутствие единого пула. Это не отсутствие сильного чемпионата. И даже не публичные разборки Павелко и Суркиса. Это отсутствие стимулирующей системы воспитания молодых футболистов на клубном уровне. И пока этого не будет - мы будем наблюдать финал чемпионата мира как битву двух мощных школ по выращиванию качественной молодежи, но с разными финансовыми возможностями.

А мы еще долго будем лишь зрителями, которые радуются или огорчаются событиям на чужом празднике жизни.

***

И да, очень важный момент. Четкие правила игры для всех клубов, которые будут стимулировать их к работе с молодежью, качество функционирования детских школ и инвестиции в молодежь не гарантируют, что наша сборная будет в финале чемпионата мира. Эти факторы вообще ничего не гарантируют.

Но они дают шанс. А без этого шанса главным успехом нашего клубного футбола на уровне украинских кадров еще долгое время будут многомиллионные переходы Андрея Ярмоленко. А сборная будет радоваться ничьей с Исландией и трепетать от мысли, что проиграла в отборочной группе будущему финалисту чемпионата мира...

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Автор
Кирилл КрыжановскийКирилл Крыжановский
Тема
Чемпионат мира 2018
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Кирилла Крыжановского
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