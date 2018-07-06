Французский вратарь попробовал на вкус стрекозу во время матча ЧМ-2018

Необычный инцидент произошел во время четвертьфинального матча чемпионата мира-2018 по футболу в Нижнем Новгороде между сборными Уругвая и Франции.

В первом тайме в рот французского голкипера Уго Льориса залетело насекомое. Вероятно, это была стрекоза. Льорис сморщился и выплюнул насекомое. Забавный эпизод, который запечатлели телекамеры, попал в трансляцию матча.

Пока мячей в ворота команд не залетало — в рот Льориса залетела стрекоза pic.twitter.com/gK7xjhoD6w — SPORT24.ru (@sport24_ru) July 6, 2018

Напомним, в Нижнем Новгороде проходит первый четвертьфинальный матч ЧМ-2018, OBOZREVATEL ведет прямую онлайн-трансляцию игры.

Как сообщал OBOZREVATEL, на ЧМ-2018 произошел первый допинг-скандал.