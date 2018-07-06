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Чемпионат мира 2018
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Французский вратарь попробовал на вкус стрекозу во время матча ЧМ-2018

1.6тЧитать новость на украинском

Необычный инцидент произошел во время четвертьфинального матча чемпионата мира-2018 по футболу в Нижнем Новгороде между сборными Уругвая и Франции.

В первом тайме в рот французского голкипера Уго Льориса залетело насекомое. Вероятно, это была стрекоза. Льорис сморщился и выплюнул насекомое. Забавный эпизод, который запечатлели телекамеры, попал в трансляцию матча.

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Напомним, в Нижнем Новгороде проходит первый четвертьфинальный матч ЧМ-2018, OBOZREVATEL ведет прямую онлайн-трансляцию игры.

Как сообщал OBOZREVATEL, на ЧМ-2018 произошел первый допинг-скандал.

Читайте все новости по теме "Чемпионат мира 2018" на Обозревателе.

Тема
Чемпионат мира 2018
Персона
Уго Льорис
Место
РоссияНижний Новгород
Объект
Сборная Франции по футболу
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