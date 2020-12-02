Французский гранд победой прервал самую длинную серию поражений в истории ЛЧ

Французский "Марсель" одержал минимальную победу над "Олимпиакосом" (2:1) и прервал самую длинную серию поражений в истории Лиги чемпионов, которая насчитывала 13 матчей.

Греки выиграли первый тайм благодаря голу после удара из-за пределов штрафной площади в ближний верхний угол, но во второй половине поединка хозяевам удалось не только сравнять счет, но и выйти вперед. Оба мяча были забиты с пенальти.

Последняя победа французов в Лиге чемпионов до матча с "Олимпиакосом" случилась в феврале 2012 года в поединке против "Интера" (1:0). До "Марселя" этот антирекорд принадлежал бельгийскому "Андерехту", который в 2003-2005 годах проиграл 12 раз подряд.

Французы догнали греков по очкам, но все равно остались на последнем месте в группе перед заключительным туром, поскольку хуже проявили себя в личных встречах.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Реал" установил личный антирекорд Лиги чемпионов, уступив "Шахтеру" со счетом 0:2.