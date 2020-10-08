Франция – Украина: видеообзор исторического матча

Сборная Украины по футболу потерпела самое разгромное поражение в своей истории. На парижском стадионе "Стад де Франс" подопечные Андрея Шевченко со счетом 1:7 уступили команде Франции.

Начало разгрому положил Камавинга, уже на 9-й минуте эффектным "парашютом" огорчив Бущана. До перерыва в ворота динамовца влетело еще три безответных мяча.

Во втором тайме Виктор Цыганков смог забить гол престижа, однако украинская команда пропустила еще 3 гола.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям видеообзор.

Франция – Украина 7:1 (4:0, 3:1)

Голы: 1:0 – 9 Камавинга, 2:0 – 24 Жиру, 3:0 – 34 Жиру, 4:0 – 39, автогол Миколенко, 4:1 – 53 Цыганков, 5:1 – 65 Толиссо, 6:1 – 82 Мбаппе, 7:1 – 89 Гризманн.

Франция – Манданда (Меньян, 46), Динь, Павар, Упамекано (Варан, 46), Лангле, Толиссо, Нзонзи, Камавинга (Погба, 60), Ауар (Гризманн, 59), Жиру (Бен-Йеддер, 73), Марсьяль (Мбаппе, 46).

Украина – Бущан, Миколенко (Чеберко, 46), Конопля, Забарный, Шапаренко, Малиновский (Цыганков, 46), Зубков (Безус, 71), Харатин, Ярмоленко (Яремчук, 62), Макаренко (Шепелев, 62), Михайличенко (Соболь, 46).

Предупреждения: Малиновский (43), Харатин (51), Конопля (61).

Напомним, что перед матчем позитивные тесты на COVID-19 сдали Тарас Степаненко и голкиперы Андрей Пятов, Андрей Лунин и Юрий Панькив.