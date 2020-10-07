Франция – Украина: смотреть онлайн товарищеского матча

Сборная Украины по футболу в среду, 7 октября, должна провести товарищеский матч с командой Франции.

"Желто-синие" столкнулись с серьезными кадровыми трудностями, потеряв 14 футболистов. Коронавирусом заболели вратари Андрей Пятов, Андрей Лунин, Юрий Панькив и хавбек Тарас Степаненко.

Травмированы защитники Сергей Болбат и Сергей Кривцов, полузащитники Александр Зинченко, Евгений Коноплянка, Виталий Буяльский, а также форвард Владислав Супряга. Кроме того, на самоизоляции из-за COVID-19 в "Шахтере" находятся защитник Николай Матвиенко, полузащитники Виктор Коваленко и Марлос, и нападающий Жуниор Мораес.

Встреча Украины и Франции должна состояться на легендарном стадионе "Стад де Франс" в Париже. OBOZREVATEL планирует онлайн-трансляцию матча Франция – Украина. Начало – в 22:10 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ФРАНЦИЯ – УКРАИНА

Увидеть матч команды Андрея Шевченко с действующими чемпионами мира можно будет на общенациональном канале "Украина".

Сборная Украины на тренировке перед матчем с Францией УАФ

Также трансляцию из Парижа с аналитической студией запланировал "Футбол 1". Поединок также покажут в России на "Матч ТВ".

ПРОГНОЗ НА ФРАНЦИЯ – УКРАИНА

Явным фаворитом игры считается сборная Франции. Ставки на ее победу принимаются с коэффициентом 1,22.

Ничья оценивается котировкой 6,25. А показатели на успех гостей достигают уровня 14,00.

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Обслуживать спарринг будет бригада арбитров из Латвии, которую возглавляет Андрис Трейманис.

Ему будут помогать лайнсмены Харальдс Гудерманис и Алексейс Спасьениковс. Роль четвертого рефери исполнит Александрс Голубевс.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Дидье Дешам, главный тренер сборной Франции:

– Тот факт, что случаи COVID-19 есть в украинской команде, не представляет проблемы. Мы должны смириться жить с этим. Надеюсь, ничего неприятного не будет. COVID занимает много места в нашей жизни, слишком много. Нет такой вещи, как нулевой риск, и я не думаю, что в ноябре все будет по-другому. С Украиной будет не та команда, которая сыграет в воскресенье с Португалией.

Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины:

– До этой ситуации с COVID-19, которая произошла за день до выезда, ряд ведущих футболистов получили травмы. И мы в последний момент узнали, что два игрока "Шахтера" были "позитивными". Остальные игроки "Шахтера" были отправлены на карантин на четыре дня. Утром они сдали тест – все негативные. Пришлось довызывать футболистов. Мы попытались вызвать голкиперов. Ситуация очень тяжелая, но есть регламент. Мы доверяем полностью позиции французских властей и медицинским протоколам.

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЙ

Команды провели друг с другом шесть матчей. Французы были сильнее в четырех, а украинцы выиграли один. Общая разница мячей – 13:5 в пользу "галльских петухов".

Последняя встреча состоялась в плей-офф квалификации к ЧМ-2014. Тогда после победы 2:0 на своем поле "желто-синие" в Париже были разгромлены 3:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве было принято решение о проведении матчей сборной Украины в Лиге наций с Германией (10 октября) и Испанией (13 октября) со зрителями.