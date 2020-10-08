Пропустив 7 голов, сборная Украины потерпела крупнейшее поражение в истории

Сборная Украины по футболу впервые в своей истории пропустила семь мячей, проиграв в гостевом товарищеском матче против национальной команды Франции. Встреча на "Стад де Франс" завершилась со счетом 7:1.

Украина вышла на поле в Париже ослабленным составом. Кроме "коронавирусных" голкиперов (Панькива, Пятова, Лунина) и Степаненко, "желто-синие" из-за травм лишились полузащитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко, игроков "Шахтера" Сергея Кривцова, Сергея Болбата и Евгения Коноплянки, а также двух представителей "Динамо" – Владислава Супряги и Виталия Буяльского.

Старт встречи начался с атак хозяев. Молодые украинские защитники заметно нервничали и несколько раз в панике выбили мяч просто за боковую.

5-минутный массовый штурм завершился шикарным ударом Камавинги через себя – 1:0. Эдуард стал вторым самым молодым автором гола в истории сборной Франции (17 лет и 11 месяцев).

Украина никак не могла наладить контроль мяча, демонстрируя нервозность в игре. Вместо этого французская команда легко разыграла свою атаку, и лишь реакция Бущана спасла команду от второго гола.

Соперник активно действовал высоко в защите, не позволяя нам выйти на чужую половину поля.

Украинцы плохо двигались по полю, что удачно использовали французы. На 24-й минуте Оливье Жиру воспользовался посредственной защитой от Миколенко и эффектным обводящим ударом сделал счет 2:0.

Было видно, что Франция в плане психологии полностью владела ситуацией. Чемпионы мира играли в свое удовольствие и, не напрягаясь, до перерыва закатили украинцам еще два мяча.

На старте второй половины Андрей Ярмоленко убежал в быструю атаку и должен был открывать счет, но не попал по воротам. Это спустя несколькими минутами сделал Виктор Цыганков, удачно воспользовавшись расслабленностью оппонентов.

Динамовец, выйдя на поле на 46-й минуте, на 53-й великолепным дальним ударом забил гол престижа – 1:4.

Французскую команду это только разозлило. Воспользовавшись дырами в нашей обороне, Толиссо легко забил 5-й мяч.

Киллиан Мбаппе и Антуан Гризман сделал счет позорным.

Франция – Украина 7:1 (4:0, 3:1)

Голы: 1:0 – 9 Камавинга, 2:0 – 24 Жиру, 3:0 – 34 Жиру, 4:0 – 39, автогол Миколенко, 4:1 – 53 Цыганков, 5:1 – 65 Толиссо, 6:1 – 82 Мбаппе, 7:1 – 89 Гризманн.

Франция – Манданда (Меньян, 46), Динь, Павар, Упамекано (Варан, 46), Лангле, Толиссо, Нзонзи, Камавинга (Погба, 60), Ауар (Гризманн, 59), Жиру (Бен-Йеддер, 73), Марсьяль (Мбаппе, 46).

Украина – Бущан, Миколенко (Чеберко, 46), Конопля, Забарный, Шапаренко, Малиновский (Цыганков, 46), Зубков (Безус, 71), Харатин, Ярмоленко (Яремчук, 62), Макаренко (Шепелев, 62), Михайличенко (Соболь, 46).

Предупреждения: Малиновский (43), Харатин (51), Конопля (61).

Напомним, что с французами наша команда пересекалась в плей-офф ЧМ-2014. В первом домашнем матче подопечные Михаила Фоменко победили со счетом 2:0, а в ответном были разгромлены 0:3.