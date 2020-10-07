Франция – Украина: анонс и прогноз на матч

5 октября национальная сборная Украины по футболу отправилась в Париж на товарищеский матч с действующими чемпионами мира - сборной Франции, который состоится 7 октября.

После двух стартовых туров в Лиге Наций, наша команда идет на втором месте, вероятно, сильнейшей группы в Лиге А, в свою очередь французы также вторые в своей группе, но имеют две победы в двух матчах.

Перед матчем с Германией и ответной игрой с испанцами, которые пройдут 10 и 13 октября на НСК "Олимпийский", нашей сборной необходимо было сыграть товарищеский матч с сильным соперником, но на фоне текущих проблем с составом, команда Дидье Дешам выглядит опасной. Об этом свидетельствуют даже прогнозы аналитиков Parimatch, которые оценивают шансы на победу французов почти в 79%. Матч с Испанией стал первым с марта 2019 года, где нашим футболистам не удалось забить хотя бы один мяч, поэтому шанс отличиться в воротах французов оценивается почти в 47%, что весьма неплохо. Примерно такая же вероятность того, что зрители увидят более двух забитых мячей за игру. Также следует обратить внимание на возможность победы нашей сборной в одном из таймов, которая оценивается в 21%, но вполне вероятная, учитывая статус матча.

Такие прогнозы вызваны невероятными проблемами с составом нашей команды, ведь в сборную не поехало сразу девять игроков донецкого "Шахтера", из-за положительных тестов на коронавирус у Тараса Степаненко и Андрея Пятова. Команда Луиша Каштру пошла на самоизоляцию, поэтому Андрей Шевченко довызвал в сборную Юрия Панькива и Владимира Шепелева. Кроме "горняков" не помогут сборной Александр Зинченко, Виталий Буяльский и Александр Тимчик. Зато эта игра - прекрасная возможность почувствовать себя частью главной команды страны для ее новичков - Ильи Забарного, Ефима Конопли и Александра Зубкова, которые могут выйти на поле против настоящих звезд мирового футбола.

Французы в неплохой форме подошли к этому товарищескому матчу. И хотя игра против Швеции в первом туре Лиге наций не впечатлила поклонников "галльских петухов", но благодаря единственному голу Килиана Мбапе, французы одержали важную победу. Уже во втором матче болельщики увидели повтор финальной игры Чемпионата мира 2018 года, где Франция победила сборную Хорватии со счетом 4:2. Самое интересное, что подопечные Дидье Дешам в обоих этих поединках меньше владели мячом, чем соперник, но оба раза сказывался класс игроков, что приводило к победному результату. Французов ожидает непростая игра с Португалией 11 октября, поэтому главный тренер даст возможность проявить себя основным игрокам, но очевидно после перерыва на поле появятся футболисты, которые не имеют много игровой практики и новички сборной Франции.

Нашу сборную тоже ожидает непростой матч, но с точки зрения опыта, особенно для определенных игроков, трудно переоценить важность товарищеской игры против действующих чемпионов мира.