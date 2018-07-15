Франция – Хорватия: онлайн-трансляция финального матча ЧМ-2018

Сборные Франции и Хорватии поспорят за звание чемпиона мира по футболу на мундиале 2018 года в России. Представители Европы сразятся в воскресенье, 15 июля, на стадионе "Лужники" в Москве. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Франция – Хорватия. Начало игры – в 18.00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ФИНАЛ ЧМ-2018 ФРАНЦИЯ – ХОРВАТИЯ

Увидеть решающий матч ЧМ-2018 можно будет в эфире телеканала "Интер", где также зрители смогут увидеть традиционную аналитическую студию.

Кроме того, прямую трансляцию из Москвы запланировали в своей сетке российские вещатели "Россия 1", "Матч ТВ", а также Первый канал, который покажет игру на своем официальном сайте, и белорусский канал "Беларусь 5".

ПРОГНОЗ НА ФИНАЛ ЧМ-2018 ФРАНЦИЯ – ХОРВАТИЯ

Фаворитом, по мнению букмекеров, являются действующие чемпионы Европы. Ставки на победу сборной Франции принимаются с коэффициентом 1,91.

Ничья по итогам 90 минут основного времени оценивается коэффициентом 3,20. А показатели на успех Хорватии достигают уровня 4,50.

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Обслуживать финал ЧМ-2018 доверили аргентинской бригаде арбитров во главе с Нестором Питаной. Ему будут помогать соотечественники Эрнан Майдана и Хуан Пабло Белатти. Роль четвертого рефери досталась Бьорну Куйперсу из Нидерландов.

Аргентинец на турнире в России работал уже на четырех матчах – стартовой игре турнира Россия – Саудовская Аравия, встрече группы F Мексика – Швеция, игре 1/8 финала между Хорватией и Данией, а также на четвертьфинале Уругвай – Франция.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Дидье Дешам, главный тренер сборной Франции:

– Хорваты обладают клубным опытом, но по ходу турнира мы постоянно играли против соперников, у которых не меньше опыта, даже больше. Да, у нас молодая команда, но есть 9 человек, которые помнят о своих ошибках в финале Евро. Они их больше не повторят. Мы изменили подход в подготовке к игре, это уникальный матч, который требует уникального подхода.

Златко Далич, главный тренер сборной Хорватии:

– Весь мир будет следить за этим матчем. Не надо зажиматься, не надо зацикливаться на чем-то. Это самый важный момент в нашей жизни. Это главный матч для всего хорватского народа. Если мы потерпим неудачу, то хотим сделать это с достоинством. Если мы завоюем этот кубок, то никто не будет испытывать большую гордость, чем мы. Я не особенно уделяю внимание статистике и традициям, традиции существуют для того, чтобы их ломать. Мы намерены насладиться финалом, нам не особо важно, кто будет нашим соперником.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Франция: Уго Льорис – Бенжамен Павар, Рафаэль Варан, Самюэль Умтити, Люка Эрнандес – Поль Погба, Нголо Канте – Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн, Блез Матюиди – Оливье Жиру

Хорватия: Даниэль Субашич – Шиме Врсалько, Деян Ловрен, Домагой Вида, Иван Стринич – Иван Ракитич, Марцело Брозович – Анте Ребич, Лука Модрич, Иван Перишич – Марио Манджукич

ПУТЬ К ФИНАЛУ

sputnik-tj.com

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Бельгии стала бронзовым призером чемпионата мира по футболу 2018 года, обыграв в утешительном финале Англию.