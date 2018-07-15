Франция – Хорватия: онлайн-трансляция финала ЧМ-2018

Национальные команды Франции и Хорватии встретятся финале чемпионата мира 2018 года в России. Битва за главный трофей мирового футбола пройдет в воскресенье, 15 июля, на стадионе "Лужники" в Москве. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Франция – Хорватия. Начало игры – в 18:00 по киевскому времени.

Для хорватской сборной выход в финал мундиаля стал первым в истории. Подопечные Златко Далича превзошли достижение 1998 года, когда "клетчатые" завоевали бронзовые медали первенства во Франции. К финалу хорваты подходят с серьезной кадровой проблемой: под большим вопросом находится участие в матче основного полузащитника Ивана Перишича.

Французы же во второй раз подряд выходят в финал крупного турнира. Два года назад они обидно проиграли Португалии в решающем матче домашнего чемпионата Европы. В случае победы над Хорватией наставник "галльских петухов" Дидье Дешам выиграет Кубок мира и в качестве игрока, и в качестве тренера.

Любопытно, что на историческом для команд мундиале-98 они встречались в полуфинале. Тогда французы добыли волевую победу – 2:1. Игроки сборной Хорватии уже назвали предстоящий финал в Москве местью за тот матч.

ЧМ-2018. ФИНАЛ

Москва, стадион "Лужники"

Главный арбитр: Нестор Питана (Аргентина)

Франция – Хорватия – 0:0

Франция (ориентировочный состав): Уго Льорис – Люка Эрнандес, Самюэль Умтити, Рафаэль Варан, Бенжамен Павар – Н'Голо Канте, Поль Погба – Блез Матюиди, Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе – Оливье Жиру

Хорватия (ориентировочный состав): Даниэль Субашич – Шиме Врсалько, Домагой Вида, Деян Ловрен, Иван Стринич – Марцело Брозович, Иван Ракитич – Анте Ребич, Лука Модрич, Иван Перишич – Марио Манджукич

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7 ЧАСОВ ДО МАТЧА. Крутейшая нарезка!

9 ЧАСОВ ДО МАТЧА. Накануне определился обладатель "бронзы".

ДВОЕ СУТОК ДО МАТЧА. Здравствуйте, дорогие любители футбола! Нас ждет великолепный по интриге финал чемпионата мира в России. Франция против Хорватии!

Как сообщал OBOZREVATEL, полуфинальный матч сборной Хорватии на ЧМ-2018 с Англией попал под расследование ФИФА.