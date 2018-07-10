Франция - Бельгия: обзор полуфинала ЧМ-2018

Сборная Франции выиграла полуфинальную битву чемпионата мира по футболу-2018 у команды Бельгии. Матч в Санкт-Петербурге завершился со счетом 1:0.

Судьбу встречи решил единственный гол Умтити во втором тайме. OBOZREVATEL предлагает своим читателям видеообзор встречи.

Франция – Бельгия 1:0



Гол: 1:0 – 51 Умтити.

Франция – Льорис, Варан, Люка Эрнандес, Павар, Умтити, Канте, Погба, Матюиди (Толиссо, 86), Гризманн, Жиру (Нзонзи, 85), Мбаппе.

Бельгия – Куртуа, Вертонген, Алдервейрелд, Компани, Шадли, Витцель, де Брюйне, Феллайни (Феррейра Карраско, 80), Дембеле (Мертенс, 60), Азар, Лукаку.

Предупреждения: Азар (63), Алдервейрелд (71), Канте (87), Мбаппе (90), Вертонген (90).

Напомним, что в 1/4 финала Бельгия разобралась с Бразилией, а Франция легко обыграла Уругвай. Второй финалист определится в среду, 11 июля, в паре Хорватия - Англия.