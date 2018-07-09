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Чемпионат мира 2018
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Франция – Бельгия: где смотреть полуфинал ЧМ-2018

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Сборные Франции и Бельгии во вторник, 10 июля, разыграют путевку в финал чемпионата мира 2018 года в России. Встреча полуфинальной стадии пройдет на арене в "Санкт-Петербурге". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Франция – Бельгия. Начало встречи – в 21:00 по киевскому времени.

Увидеть поединок можно в эфире телеканала "Интер", где также показ игры будет сопровождать традиционная аналитическая студия. Кроме того, трансляцию из Санкт-Петербурга запланировали в своей сетке российские вещатели "Россия 1" и "Матч ТВ", а также белорусский канал "Беларусь 5".

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Отметим, что французы и бельгийцы встречались друг с другом в матче за третье место мундиаля-1986. Тогда "галльские петухи" переиграли своих соседей в овертайме – 4:2.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международную федерации футболу (ФИФА) заподозрили в "сговоре" с Россией из-за скандала с футболистом сборной Хорватии Домагоем Видой, который поддержал Украину.

Читайте все новости по теме "Чемпионат мира 2018" на Обозревателе.

Тема
Чемпионат мира 2018
Место
РоссияСанкт-Петербург
Объекты
Сборная Франции по футболусборная Бельгии по футболу
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