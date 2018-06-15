Франция – Австралия: прогноз, где смотреть матч ЧМ-2018

Вице-чемпионы Европы французы в стартовом матче чемпионата мира 2018 года сыграют с австралийцами. Футболисты Дидье Дешама сразятся с "соккероуз" на стадионе "Казань Арена" в субботу, 16 июня.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Франция – Австралия. Начало игры – в 13:00 по киевскому времени.

Поединок можно будет увидеть в эфире телеканала "Интер". Кроме того, прямую трансляцию из Казани проведет российский Первый канал и белорусский "Беларусь 5".

Очевидным фаворитом игры считается Франция. Ставки на победу "галльских петухов" принимаются с коэффициентом 1,22. Ничья оценивается показателем 7,00. А котировки на успех австралийцев достигают уровня 10,00.

Встреча в Казани станет первой в истории между командами.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский пропагандистский Первый канал оконфузился с роликом к ЧМ-2018.